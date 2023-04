Salernitana-Sassuolo | Sousa | “Seguo Dionisi da tempo Noi dobbiamo crederci di più”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Nel giorno che precede il match fraha parlato in conferenza stampa Paulo, tecnico dei granata. L’allenatore del club campano ha proferito parole al miele nei confronti die messo in guardia i suoi in vista del finale di stagione. Sulla partita contro il: “Il pensiero è esclusivamente ale non al rinnovo. Rispettiamo il, ha una dinamica molto simile al Bologna, forse meno fisica ma con molta qualità soprattutto a centrocampo, ha esterni forti soprattutto nel contropiede. Riescono a gestire la gara, a dettare i tempi con ampiezza, profondità ma anche con ripartenze. Ilha esterni micidiali nelle transizioni e capacità di trovare la porta. Servirà intensità senza palla e più ...

, match valido per la 31esima giornata di Serie A, è in programma alle ore 15.00 di sabato 22 aprile, allo stadio Arechi di Salerno.

'Penso solo al Sassuolo e non al rinnovo, soddisfatto della mia Salernitana', dice il tecnico portoghese SALERNO (ITALPRESS) - Attenzione ..."Domani ci attende una partita difficile contro una squadra con grande dinamica di gioco. Hanno qualita', possesso palla, ampiezza, profondita' ...