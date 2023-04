Salento | caduto dalla scogliera | salvato 40enne In codice rosso

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 21 aprile 2023)di Porto Selvaggio, rimane ferito e intrappolato in un punto impervio della costa. L’uomo, un, pare stesse facendo footing lungo la costa, quando per cause in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando per diversi metri sugli scogli. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118, dei Vigili del Fuoco e degli uomini della Guardia Costiera allertati da alcuni amici del malcapitato. Le impervie condizioni del terreno in cui si trova il ferito, hanno però reso difficile il recupero via mare e via terra. Necessario quindi l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco, un Ab412, per il salvataggio e il trasferimento dell’uomo in ospedale. L’uomo, che ha riportato diverse fratture, è stato trasportato in ospedale inma ...