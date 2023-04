(Di venerdì 21 aprile 2023)e insegnanti volevano la settimana corta, i ragazzi e i loro genitori siopposti. Al liceo artistico Cottini di Santa Rita si è aperto un confronto che è di molte scuole italiane: in classe iloppure no?

La novità del prolungamento di orario delpermetterà alle 20.30 di ricordare l'insegnante ...di una grande donna che ha saputo coniugare impegno politico e attenzione verso il mondo della...... paragonandola a un altro talento della, Isobel Kinnear , e rivolgendole spesso commenti ... prevista per domani,22 aprile. Scopri le ultime news su Amici...realizzati nei mesi di marzo e aprile 2023 per approfondire il rapporto tra adolescenti ema ...e domenica, a partire dalle 19.00, il centro di Carbonia sarà protagonista dei due Aperitivi ...

Sabato a scuola a Torino: professori e preside vogliono eliminare le lezioni, famiglie e studenti sono contrari Vanity Fair Italia

Sabato a scuola oppure no La questione non è nuova ed è stata largamente dibattuta. L'ultimo caso è raccontato da La Stampa. A Torino il liceo artistico Cottini di Santa Rita ha proposto di togliere ...Foggia, 21 aprile 2023 - Nelle scuole comunali dell’infanzia il laboratorio didattico “Ci vuole un fiore” per celebrare la Giornata Mondiale della Terra Sabato 22 aprile si celebra la "Giornata Mondia ...