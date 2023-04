(Di venerdì 21 aprile 2023) Regno Unito "eterno nemico", si "inabisserà per lerusse". E' la nuova minaccia arrivata a Londra dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry, in risposta alle sanzioni ...

Regno Unito "eterno nemico", si "inabisserà per le armi russe". E' la nuova minaccia arrivata a Londra dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry, in risposta alle sanzioni britanniche contro cinque personalità per la condanna al dissidente Vladimir Kara Murza . "La Gran Bretagna era, è e sarà il nostro eterno nemico - ha scritto su ...: 'Londra si inabisserà per le armi russe'Laha bollato le mosse come illegali e l'ex presidente Dmitryha ribadito la minaccia, spesso espressa dai commentatori nazionalisti russi della linea dura, che le armi nucleari di ...

Russia, Medvedev: "Nostre armi faranno inabissare Gran Bretagna" Adnkronos

Regno Unito “eterno nemico”, si “inabisserà per le armi russe”. E’ la nuova minaccia arrivata a Londra dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, in risposta alle sanzioni ...Una delle sue solite minacce. L’ex presidente russo e vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitri Medvedev, ...