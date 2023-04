(Di venerdì 21 aprile 2023) Dal pubblico non si fa sempre amare, ma in fondo a pensarci bene è una caratteristica che accomuna molti grandi del passato e " in misura minore " anche del presente. Holgerè un ragazzo di 19 ...

... su ogni superficie, ci sono pure ia venire in soccorso. Oggi il danese, nato a Gentofte il ... Holger Vitus Nodskov(questo il nome completo, da notare cheè il cognome della madre, ...... se la vedrà adesso con il vincente del match fra il danese testa di serie n.1 Holgere il ... fa muovere l'australiano e in risposta aumenta sensibilmente i propri. O'Connell passa infatti ...... Daniil si è fermato ai quarti battuto dal finalista del torneo Holger, poi battuto da Andrey Rublev . Medvedev in virtù di questi grandi, è primo in classifica nella Race verso le ...

Rune, numeri e record di un fenomeno che divide SuperTennis

Dal pubblico non si fa sempre amare, ma in fondo a pensarci bene è una caratteristica che accomuna molti grandi del passato e – in misura ...Il talento immenso di Holger Rune ha fermato la corsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte Carlo. Il danese, a 19 anni, può essere già considerato fra i migliori giocatori del circuito e sicurame ...