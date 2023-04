Run All Night - Una notte per sopravvivere | la recensione | Liam Neeson in un godibile action-thriller

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ladi Run All- Unaper, film diretto da Jaume Collet-Serra dove il popolare attore irlandese è un sicario tormentato dai sensi di colpa. Stasera su Italia1. Terza collaborazione (su quattro totali) trae il regista spagnolo Jaume Collet-Serra, autore tra i tanti del recente flop supereroistico Black Adam (2022), Run all- Unapersi inserisce in quel filone deglimovie contemporanei che non guardano tanto a suggestioni moderne alla John Wick ma cercano di recuperare il fascino vintage di titoli anni '80 e '90, fin a cominciare da una narrazione alquanto stereotipata e ringalluzzita da notevoli dose di retorica a tema. Un approccio ...