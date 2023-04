Rugby femminile | Sei Nazioni | Italia | con la Scozia si punta alla vittoria

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) Quarto turno del TikTok Women’s Six Nations 2023 e l’sarà impegnata sabato pomeriggio, con calcio d’inizio alle 17.45, a Edimburgo contro la. Per le azzurre una trasferta da non sottovalutare, ma le ragazze di Nanni Raineri sanno che l’obiettivo è la. L’ha vinto lo scorso weekend contro l’Irlanda, unanetta anche se non convincente al 100%, ma contro lasarà un altro discorso. Le britanniche sono una formazioneportata delle azzurre, ma hanno un pack di qualità e l’dovrà giocare al massimo proprio nelle fasi statiche per bloccare gli attacchi avversari e per costruire piattaforme offensive pericolose. “Soprattutto con il maltempo il valore fisico delle squadre può ...