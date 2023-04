Rubava ferro dalle giunzioni delle rotaie ferroviarie | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023)traversineviarie, sorpreso in flagranza dai carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Chianche hannoin flagranza di reato un uomo della provincia di Benevento, sorpreso a rubare dai binariviari alcuni pezzi diutilizzati per serrare le traversine di giunzione. È accaduto ieri pomeriggio a Chianche, in località Stretto di Barba. L’uomo, indiziato di “furto aggravato”, è stato tratto in arresto e messo a disposizione della Procura ...