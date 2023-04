Rottamazione quater | ultimi giorni per la presentazione delle domande

(Di venerdì 21 aprile 2023) Conto alla rovescia per ladi Definizione agevolatacartelle, meglio conosciuta come, che aveva preso il via lo scorso 7 marzo. Il termine è fissato dalla legge al 30 aprile 2023. I contribuenti che aderiscono alla “” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni con le prime due (di importo pari al 10%somme ...

Conto alla rovescia per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle, meglio conosciuta come, che aveva preso il via lo scorso 7 marzo . Il termine è fissato dalla legge al 30 aprile 2023 . I contribuenti che aderiscono alla "" dei debiti affidati in ...Dal sito di agenzia delle Entrate Riscossione si può chiedere il prospetto informativo. La compilazione della domanda in area riservata consente di selezionare i carichi da sanaresempre più nel vivo. In vista della scadenza attualmente fissata al 2 maggio (il termine è il 30 aprile ma cade di domenica e il 1° maggio è festivo), i contribuenti che non hanno ...Non ho pagato il bollo auto 2010 perché rientravo nel cratere sismico del sisma 2009 in Abruzzo. Rientro nellaoppure devo ...

Rottamazione quater: quadro di sintesi Fiscal Focus

Per aderire alla rottamazione 2023 delle cartelle esattoriali ci sarà tempo oltre la scadenza del 30 aprile La rottamazione permette di saldare i propri debiti con il fisco approfittando di sconti mo ...Dal sito di agenzia delle Entrate Riscossione si può chiedere il prospetto informativo. La compilazione della domanda in area riservata consente di selezionare i carichi da sanare ...