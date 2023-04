Rottamazione quater 2023 | domande fino al 30 giugno | come aderire

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ledi adesione allasono aperteal prossimo 30. A comunicarlo è il MEF in un comunicato stampa del 21 aprile, in cui si comunica il conseguente slittamento delle successive scadenze. La misura introdotta dalla Legge di bilanciodà la possibilità ai contribuenti di accedere ad un piano di definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi avviati dal 1° gennaio 2000 al 302022. Sono i commi 231-252 dell’articolo 1 del testo della Manovra a dettarne le condizioni. In sostanza i contribuenti che hanno a loro carico debiti iscritti a ruolo dal Fisco possono accedere anche quest’anno ad un piano di definizione agevolata, per ...

Prorogato di due mesi il termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla "" delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023. La nuova scadenza per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle entrate - Riscossione slitta, infatti, dal 30 ...delle cartelle fiscali. Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura, prevista dalla legge di bilancio 2023. Il nuovo termine per la ...ROMA - Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "" delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252). Il nuovo termine per la presentazione delle domande all'Agenzia delle entrate - ...

Fisco, due mesi in più per la rottamazione quater TGCOM

Buone notizie per gli italiani dal Fisco. Ci saranno due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura ...Il Fisco concede due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "Rottamazione quater" delle cartelle, prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Lo annuncia il Ministe ...