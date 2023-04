Rottamazione 2023 | scadenza vicina | domanda anche a maggio?

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Cosa può cambiare per la data d’adesione Per aderire alladelle cartelle esattoriali ci sarà tempo oltre ladel 30 aprile? Lapermette di saldare i propri debiti con il fisco approfittando di sconti molto elevati, che in alcuni casi possono arrivare addirittura all’80%. Molti adempimenti e scadenze che cadono in un giorno festivo, solitamente, in Italia slittano al primo giorno lavorativo successivo. Per questo motivo sarebbe lecito pensare che lo stesso meccanismo possa essere applicato alladelladelle cartelle visto che il 30 aprile cade di domenica e che il giorno successivo, il lunedì, è un festivo: il 1°. Tuttavia come spiega a Money.it l’Agenzia delle Entrate, lato Riscossione, la ...