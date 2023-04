Rosario Federico Avvocato Catanzaro | dall’AI alla consulenza intelligente come cambia il mercato?

Leggi su citypescara

(Di venerdì 21 aprile 2023) Con uno staff arricchitosi nel tempo e formato, oggi, da oltre 40 professionisti – specializzati in ogni settore aziendale (gestionale e di direzione, controllo di gestione, logistica e acquisti, produzione, vendite e marketing etc.) -, con i quali ho sviluppato una lunga esperienza di collaborazione e con cui opero in tutta Italia, analizzo, pianifico, sviluppo ed, eventualmente, reindirizzo la strategia di piccole e medie imprese. Io e i miei collaboratori mettiamo a disposizione la nostra expertise per superare i momenti di crisi, trasformando i problemi in opportunità. Obiettivo della società che dirigo è quello di affiancare l’imprenditore e il management nella direzione e nella gestione, per aiutarli a strutturare al meglio l’azienda – quale che sia il campo d’elezione dell’attività: produzione o erogazione di servizi – e aumentarne la competitività ...