Rosa e Olindo ora sperano L' ultima svolta nella strage di Erba

(Di venerdì 21 aprile 2023) L'intervista a Fabio Schembri, difensore dei coniugi Romano-Bazzi già condannati in via definitiva per ladi, nel 2006. Ora la coppia sperarichiesta di revisione del sostituto pg di Milano

... a rompere il silenzio ora è uno dei due protagonisti della tragica vicenda,Romano. "Lo voglio ribadire ancora una volta: io econ la strage di Erba non c'entriamo niente", scrive l'uomo ...Lo voglio ribadire ancora una volta - ha scritto- : io econ la strage di Erba non c'entriamo niente'. L'uomo, condannato in via definitiva all'ergastolo, ha detto che conosceva Mario ...La strage di Erba,Romano eBazzi colpevoli: il castello delle prove che il pg non può smontare di Pietro Colaprico 16 Aprile 2023

Il pg Tarfusser: «Strage di Erba, vi spiego perché secondo me Olindo e Rosa sono innocenti» Open

«Lo voglio ribadire ancora una volta: io e Rosa con la strage di Erba non c'entriamo niente». Olindo Romano, condannato con la moglie per l'omicidio di Raffaella Castagna, ...Non è chiarose l’orsa Jj4 farà il suo ingresso tra i tormentoni mediatici di cronaca nera, quelli che durano più di un Btp ventennale, ma le premesse ci sono tutte, se la sta battendo alla pari con Ro ...