Rosa Chemical con Samurai Jay e CoCo in concerto al Belvedere di San Leucio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti, rivelazione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato per la prima volta con “Made in Italy”, annuncia il suo tour estivo prodotto da Friends & Partners e Magellano Concerti. Lunedì 24 luglio si esibirà aldi San, a Caserta, nell’ambito dell’ottava edizione del festival “Un’Estate da”. Ad anticipare il suo live al festival diretto da Massimo Vecchione ci saranno anche i rapperJay e, per una serata che si annuncia imperdibile. I Biglietti per assistere all’evento, organizzato da Lwr S.r.l. e Chiumma Events, sono in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2. Per ...