Roma | Mourinho | “Sentenza Juventus? Da mesi dico di dimenticare il -15”

(Di venerdì 21 aprile 2023) “La mia gioia è normale per la vittoria e per il modo in cui la squadra ha giocato. Stavo anche pensando, durante la partita, che la gente sarebbe andata a casa orgogliosa anche senza qualificazione. Ci sono cose che non sono negoziabili, i ragazzi lo hanno capito. La finale può essere italiana, ma anche senza italiane. Il Bayer Leverkusen è un avversario molto difficile, però in semifinale di Europa League non ci si può aspettare una squadra di poca qualità. La decisione di oggi sul -15? A me non dice niente, sono in Italia da quatto anni. Da trechediil -15. A me non cambia niente”. Lo ha detto in conferenza stampa l’allenatore dellaJosèdopo la qualificazione alla prossima semifinale grazie al successo per 4-1 ai supplementari sul Feyenoord. E sul futuro: ...