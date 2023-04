Roma | Mourinho può esultare | non solo il rinnovo di Smalling | bloccato un giovane talento olandese

Giovedì 18 maggio alle ore 21:00 si giocherà Bayer Leverkusen -, ritorno della semifinale dell' Europa League 2022/2023 . I giallorossi si giocheranno in ... ma gli uomini dihanno tutti i ...Da definire ancora la prossima semifinale: il Bayer Leverkusen aspetta la vincente die Feyenoord. Se dovessero passare gli uomini dila prima partita coi tedeschi sarà all'Olimpico. ...L'ex centrocampista del Real è stato allenato daquando vestiva la maglia dei 'Blancos'. ... La difesa è rocciosa e si schierano a tre come la. I centrali titolari sono Hincapié, Tah e ...

L'allenatore portoghese dopo la qualificazione in semifinale in Europa League cita 'FantAntonio' che lo aveva più volte criticato ...Jose Mourinho's Roma had to work even harder. Leonardo Spinazzola scored to level the tie after last week's 1-0 defeat in the Netherlands, only for Paixao to put the visitors back ahead on aggregate ...