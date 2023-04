Roma | Mourinho | ' Non c' è Cassano in studio Dybala? Cercava la gioia persa e l' ha trovata qua'

(Di venerdì 21 aprile 2023) 'Non c'èin'. Dopo la qualificazione in semifinale in Europa League il tecnico dellaJosèsi toglie un sassolino dalla scarpa chiedendo se c'è anche l'ex giallorosso ...

'Non c'è Cassano in studio'. Dopo la qualificazione in semifinale in Europa League il tecnico dellaJosèsi toglie un sassolino dalla scarpa chiedendo se c'è anche l'ex giallorosso Antonio Cassano nello studio tv di Sky che ha più volte criticato il gioco dell'allenatore portoghese. '......allal'extra time. L'eliminazione sarebbe stata immeritata. E qui si è concretizzata la vera differenza tecnica tra le due squadre, solo in parte mostrata nei novanta minuti 'regolari'....felice per lacontinua: "In 150 partite di competizioni europee ho visto di tutto. Ho detto ai giocatori che sarebbe stato diverso dal Salisburgo e dal Bodo Glimt. Oggi 1 - 0 ...

Roma-Feyenoord, Dybala: Vittoria meritata. Mourinho Ci trascina con la sua mentalità - A.S. Roma - Paulo Dybala, calciatore dell'AS Roma, ha parlato al termine di Roma-Feyenoord. Il pubblico: ... - M ...È un Josè Mourinho spossato ma felice quello che commenta la nuova impresa della sua Roma in Europa. Il Feyenoord deve inchinarsi, come un anno fa, alla legge dei giallorossi. Il tecnico portoghese: ...