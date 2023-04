Roma | Mourinho ai giornalisti in studio | “Non c’è Cassano vero?”

ha gestito con tranquillità ed esperienza la partita, anche se il gol è stato fatto al 90' ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 21 aprile 2023Niente riposo per la. Dopo la vittoria contro il Feyenoord , valsa la qualificazione alle semifinali di Europa ... tappa fondamentale nella marcia Champions degli uomini di. Assenti, dopo ...Lunedì prossimo, 24 aprile, alle 20:45 l' Atalanta riceverà in casa laper il posticipo di campionato arbitrato da Irrati e visibile in diretta su DAZN. Entrambe le ...dovrebbe comunque ...

Mourinho contro Slot, la lite di fuoco: "Vattene a casa, in fretta!" Corriere dello Sport

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Mourinho, Ancelotti, Zidane, Maldini. Sono solo alcune delle stelle del calcio riunite nel nuovo Football Board che si riunirà per la prima volta il 24 aprile. Si ...La Roma va in semifinale di Europa League e in giornata è emerso un retroscena sul tecnico Jose Mourinho. Lo Special One infatti è stato ripreso appena dopo il triplice fischio prendersela con l’allen ...