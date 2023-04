Roma | il generale contro Gualtieri | reintegrato l’ufficiale assunto per fare guerra ai cinghiali

(Di venerdì 21 aprile 2023) Appena arrivato in Campidoglio, il sindaco Robertoha pensato bene di mandare a casa i militari assunti dalla precedente sindaca Raggi. Una rimozione che, a distanza di 14 mesi – informa Repubblica – è stata bloccata dal giudice del lavoro: e così ilFernando Falco è stato appenatra i dirigenti del Comune. Il suo compito eralaaiche aproliferavano sotto la giunta Raggi. Adesso ilFalco “deve rientrare – scrive ancora Repubblica – al suo posto e ricevere anche i 21.763,18 euro che, così si legge nella sentenza, gli spettano di diritto. Non è finita qui, perché Falco aveva un contratto di tre anni. Valido quindi fino al 29 febbraio per 2024. Alla scadenza manca quasi un anno. “Se ...

