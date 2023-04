Roma-Feyenoord 4-1 | Mourinho | “Siamo stati superiori”

(Di venerdì 21 aprile 2023) José, tecnico della, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di DAZN. I tempi regolamentari terminano con il risultato di 2-1 per la squadra dello Special One. Il vantaggio giallorosso con Spinazzola, poi pareggio con Paixao e nel finale Dybala non basta per definire la qualificazione: il gol all’andata inflitto dagli olandesi obbliga i giallorossi ai supplementari. Nulla è perduto: El Shaarawy e Pellegrini blindano la partita e conducono i capitolini in semifinale di Europa League.: “ottima squadra” José, tecnico della, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di ...

Gli highlights della vittoria per 4 - 1 dellacontro ildopo i tempi supplementari nei quarti di finale di Europa League: gol di ...Foti, follia in, il vice di Mourinho colpisce un avversario e viene espulso, pagelle: Pellegrini notte magica (8), Dybala fuoriclasse (7,5), Matic professore (7), la partita Non è bastato il gol di Spinazzola dopo quindici minuti della ...

Roma-Feyenoord, termina 4-1 il match dello stadio Olimpico coi giallorossi che in rimonta volano in semifinale Termina con un roboante 4-1 per la Roma la sfida di Europa League, che consente alla squa ...Piove sul bagnato in casa Roma: dopo Wijnaldum, al 78' della partita contro il Feyenoord è stato Chris Smalling a dover chiedere il cambio. Il difensore, dopo una rincorsa, si è accasciato sotto la cu ...