Roma-Feyenoord 4-1 | il tabellino | Serie A

(Di venerdì 21 aprile 2023) 2023-04-21 00:10:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:4-1 dts (primo tempo 0-0, secondo tempo 2-1) Marcatori: Spinazzola 55? (R), Paixao 80? (F), Dybala 90? (R), El Shaarawy 100? (R), Pellegrini 108? (R) Ammoniti: Hartman (F), Wieffer (F), Gimenez (F), Llorente (R), Dybala (R), Abraham (R)(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling (78? Celik), Llorente (71? Ibanez); Zalewski (71? Dybala), Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum (20? El Shaarawy, 106? Kumbulla ); Belotti (71? Abraham). Allenatore: Mourinho.(4-3-3): Bijlow; Geertruida, Tauner (106? Dilrosun), Hancko, Hartman (106? Lopez); Wieffer (106? ), Szymanksi (90? Pedersen), Kokcu; Jahanbakhsh (74? Danilo), Gimenez, Idrissi (64? ...

Europa League,4 - 1, giallorossi in semifinale con il Bayer Leverkusen Laconquista la semifinale di Europa League dove affronterà il Bayer Leverkusen. I giallorossi, ribaltano ...Gli highlights della vittoria per 4 - 1 dellacontro ildopo i tempi supplementari nei quarti di finale di Europa League: gol di ...Foti, follia in, il vice di Mourinho colpisce un avversario e viene espulso

ROMA (3-4-2-1 ...
Dopo la Juventus anche la Roma centra l'obiettivo della qualificazione alle semifinali di Europa League. La squadra di José Mourinho ha ribaltato il risultato dell'andata e nei tempi supplementari si ...