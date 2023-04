Roma - Feyenoord 4 - 1 | gol e highlights del match di Europa League

Altalena di emozioni all'Olimpico . Lacrea tanto ma la sfortuna impedisce di trovare un vantaggio che arriverà poi al 60 ' con Spinazzola . All '80' per ilPaixao pareggia il match e gela i 67 mila romanisti in festa. Per ...Commenta per primo Ai microfoni di Sky Sport , Paulo Dybala ha parlato della presenza allo stadio Olimpico durantedi Francesco Totti : 'Ci ho parlato qualche volta, non l'ha mai visto qua ae mi farebbe piacere vederlo . Ho grande rispetto per lui e tutti vogliono vedere vincere questa. ...Non ha fatto i salti di gioia Josè Mourinho quando ha appreso che a dirigere, ritorno dei quarti di Europa League, era stato designato Anthony Taylor. Parecchi e burrascosi i precedenti del fischietto inglese con lo Special One, soprattutto in Premier. Nel ...

Ancora una semifinale europea Forse alla Uefa serviva uno spot per il calcio. Per l’estetica c’è la Champions, ma per le emozioni l’Europa League basta e avanza. E Roma-Feyenoord ha messo in mostra l’ ...Altalena di emozioni all'Olimpico per i giallorossi che nei supplementari riescono a ipotecare l'accesso alle semifinali ...