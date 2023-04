Roma | blitz di Non Una Di Meno al ministero della Natalità che diventa ‘della Famiglia Patriarcale’ | “Omogenitorialità sotto attacco”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Una decina di persone del movimento transfemminista Non Una diquesta mattina, poco dopo le 8, ha srotolato uno striscione davanti ale delle Pari Opportunità per ribadire alla ministra Eugenia Maria Roccella che la genitorialità è una scelta di tutte e tutti e che l’aborto deve rimanere un diritto. Durante il, sulla parete dell’edificio, è stato attaccato un cartello con la scritta “Patriarcale”. “Non è solo labianca tradizionale e borghese che va tutelata, ma ci sono tanti tipi di famiglie” spiega Benedetta del movimentono. “La genitorialità deve essere una scelta libera e garantita – le fa ...

... incontro con Ceferin in SloveniaL'Italia è protagonista nelle competizioni UEFA di questa stagione, con Milan e Inter che si incontreranno in semifinale di Champions League, mentre Juventus,e ...si conferma Capitale dell'addizionale comunale, che complessivamente ammonta a 5,3 miliardi con un importo medio pari a 200 euro che varia appunto dal massimo di 260 euro del Lazio a quello ...Un autoarticolato con targa bulgara con a bordo oltre 650 chilogrammi di hashish è stato intercettato dai Finanzieri del Comando Provinciale di, mentre percorreva l'autostrada- Genova in direzione della Capitale. Durante il consueto pattugliamento del territorio, le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano lo hanno fermato per un controllo, nei pressi di ...

Roma, blitz di Non Una Di Meno al ministero della Natalità che diventa ‘della Famiglia… Il Fatto Quotidiano

La situazione si complica col passare delle settimane, partito il tentativo disperato: incontro con Ceferin in Slovenia ...Bloccato autoarticolato con targa bulgara con a bordo 650 chilogrammi di stupefacente. La partita, una volta immessa nelle piazze di spaccio della Capitale, avrebbe fruttato oltre 6 milioni di euro Un ...