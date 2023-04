ROH TV 19 04 2023

(Di venerdì 21 aprile 2023) La ROH è tornata in azione, ecco i risultati della serata da Pittsburgh, Pennsylvania: ROH Women’s World Title Proving Ground MatchAthena batte Lady Frost Tag Team MatchLa Faccion Ingobernable (Preston Vance & Rush) (w/Jose The Assistant) battono The Infantry (Carlie Bravo & Shawn Dean)Best Friends (Chuck Taylor & Trent Beretta) battono ??? & Joe Ocasio Brian Cage (w/Prince Nana) batte Leon Ruffin Skye Blue batte Diamante Tag Team MatchThe Dark Order (Evil Uno & Stu Grayson) battono The Trustbusters (Jeeves Kay & Sonny Kiss) (w/Slim J) Lee Moriarty (w/Big Bill) batte Rocky Romero Blake Christian batte Gringo Loco

ROH: Risultati ROH Honor Club 20-04-2023 Spazio Wrestling

