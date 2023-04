(Di venerdì 21 aprile 2023) La procura del New Mexico ha ritirato l’accusa di omicidio colposostatunitense, indagato per ladella direttrice della fotografia, a cui aveva sparato durante le riprese del film Rust nell’ottobre del 2021 a Santa Fe. In un comunicato, i procuratori che stavano seguendo il caso hanno detto che negli ultimi giorni «sono emersi nuovi fatti» che rendono necessarie ulteriori indagini. Il comunicato chiarisce che la decisione di ritirare le«non assolve», e che in futuropotrebbe essere nuovamente incriminato. Al di là del filone giudiziario legato alladella, l’incidente sul set di Rust ha portato ...

La procura del New Mexico ha ritirato l'accusa di omicidio colposo contro l'attore statunitense Alec Baldwin, indagato per la morte della direttrice ...Accusato di stupro, il 21enne è tornato a disposizione dei Red Devils dopo che lenei suoi confronti sono state. Il club inglese non ha ancora deciso cosa fare del giovane talento.... il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il presidente argentino Alberto Fernández , hanno chiesto che levengano. Parlamentari del Regno Unito, Germania e Australia, ...

Sono state ritirate le accuse contro l’attore Alec Baldwin per la morte di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia a cui aveva sparato sul set nel 2021 Il Post

AGI - L'accusa di omicidio colposo contro Alec Baldwin per una sparatoria mortale su un set cinematografico sarà ritirata. L'attore era stato accusato a gennaio per la morte del direttore della fotogr ...La procura del New Mexico ha ritirato l’accusa di omicidio colposo contro l’attore statunitense Alec Baldwin, indagato per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, a cui aveva spara ...