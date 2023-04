Rissa Celentano-Malgioglio | tagliano tutto? Esplode il caso ad Amici

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un professore avrebbe perso le staffe ad: sarebbe successo durante l'ultima registrazione del serale, che andrà in onda su Canale 5 domani, sabato 22 aprile. Stando alle anticipazioni, pare ci sia stata una brutta lite tra un professore e uno dei giudici. Il clima si sarebbe fatto davvero teso in studio. In ogni, non si sa se quel momento in particolare della puntata poi verrà mandato in onda. Qualche settimana fa la lite tra Raimondo Todaro e Michele Bravi sarebbe stata tagliata. Questa volta a discutere sarebbero stati Cristianoe Alessandra. Subito dopo la prima manche, Ramon - ballerino della- sarebbe finito al ballottaggio e Cristiano ne avrebbe approfittato per muovere qualche critica al ragazzo, scatenando la furia dell'insegnante di danza. ...