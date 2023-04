Rischio valanghe in Abruzzo | sconsigliato escursionismo Allerta arancione su Gran Sasso e Maiella

(Di venerdì 21 aprile 2023) L'Aquila - "Criticità moderata -" persulle zone diest,ovest e Majella per oggi e per domani. È quanto prevede l'avviso di criticità diramato dal Centro Funzionale d'della Protezione civile, sulla base dei dati del Servizio Meteomont Cesem dei Carabinieri Forestale dell'Aquila, il quale comunica che, in considerazione dei recenti apporti di neve umido-bagnata e al conseguente indebolimento del manto nevoso per la presenza di acqua liquida fino agli strati basali, causato dal rialzo termico, sono fortemente sconsigliate le attività escursionistiche al di fuori delle piste battute e segnalate. All'...

Rischio valanghe in Abruzzo, sconsigliato escursionismo Agenzia ANSA

