Rinnovo Kvaratskhelia | De Laurentiis nega | ma qualcosa sotto c’è | la situazione

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il Napoli di quest”anno è già storia. La conquista del terzo scudetto è sempre più vicina e solo questo basterebbe a far entrare di diritto i giocatori della rosa nella leggenda di questo club. Il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League però è un altro traguardo da nonvalutare. Proprio per questo motivo, la società spera di trattenere la maggior parte dei protagonisti di questa fantastica stagione e aprire un nuovo ciclo vincente. Un obiettivo comunque non facile viste le tante richieste dei top club che arriveranno nella sessione di calciomercato estiva. Tra i vari giocatori che sono seguiti dalle big europee c’è sicuramente Khvicha, protagonista assoluto di questa squadra insieme a Victor Osimhen. Il georgiano, arrivato soltanto l’estate scorsa dalla Georgia, ha messo in mostra tutte le sue qualità e ha ...

Il Napoli vuole dare un segnale importante per il futuro e provare a blindare Khvicha. L'attaccante georgiano è stato uno dei giocatori chiave in questa stagione della ...un primo...Il Napoli conha altri quattro anni di contratto, ma diverse big potrebbero cercare di far girare la testa al georgiano: Tutte le news sul calciomercato Napoli e ...L'impresa in casa Inter ha inorgoglito il pubblico brianzolo e Palladino , in odore di... Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen,. ...

Rinnovo Kvaratskhelia, dialogo aperto tra De Laurentiis e l’agente: le ultime CalcioNapoli1926.it

ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Kvara, ADL nega sul rinnovo ma dialogo aperto con gli agenti. Negli ultimi giorni ha fatto discutere il pranzo di lavoro tra ...Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe intenzione di rinnovare il contratto di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante azzurro: "Da parte sua è ragazzo tranquillo e legato al club e alla città.