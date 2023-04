Rigore parato da Meret | retroscena svelato da Giroud

(Di venerdì 21 aprile 2023) Olivier, attaccante del Milan, è andato a segno nella sfida di ritorno di Champions League al Maradona contro il Napoli. L’attaccante francese ha rilasciato una lunga intervista a L’Equipe in cui ha rivelato anche unin merito al calcio didaprima del gol segnato nel finale di primo tempo. Di seguito le sue dichiarazioni sull’estremo difensore del Napoli: Cosa è successo traA fine partita sono andato daa chiedergli se sapeva già dove avrei calciato. Lui mi ha detto: ‘Là’. Sono rimasto concentrato. Come dopo l’occasione che ho avuto contro l’Inghilterra ai Mondiali, poi ho segnato poco dopo. Sapevo che ne avrei avute altre.ha fatto poi un’altra parata, ma ...

L'attaccante francese del Milan svela un retroscena legato alla partita giocata al Maradona. L'ex Chelsea è stato decisivo con la rete dell'1-0.Olivier Giroud, attaccante rossonero, si è così espresso al quotidiano francese L'Equipe sulla partita con il Napoli: "Quando Meret ha parato il mio rigore, questo ...