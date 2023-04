Riforma della scuola | ecco il piano del ministro Valditara

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 aprile 2023) Più cattedre coperte dal primo giorno di. La promessa deldell'Istruzione e del Merito Giuseppeè contenuta nel «di semplificazione per la», il documento, concertato con i sindacati, che il titolare del dicastero di viale Trastevere ha presentato ieri sera in Consiglio dei ministri. L'impegno, nero su bianco, per affrontare uno dei problemi di pesoè mettere il turbo ai procedimenti di assegnazione dei docenti, assicurando maggiore trasparenza. Gli incarichi individuali affidati dalle scuole agli esperti interni ed esterni seguiranno, inoltre, un processo di selezione digitale uniforme da Nord a Sud dello Stivale, cosa che permetterà di concludere i conferimenti più velocemente. Venti i punti per semplificare la ...