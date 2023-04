Ricercato internazionale Mosca vuole arrestare capo 007 ucraini

(Di venerdì 21 aprile 2023) Una corte della capitale russa ha emesso un mandato di cattura con l'accusa di terrorismo per Kirill Budanov,dell'intelligence militare ucraina (Gur).lo ritiene responsabile dell'attentato al ponte di Kerch in Crimea dello scorso ottobre

... nonostante fossecome fuorilegge dai nazifascisti. Per forza, altrimenti gli altri lo ... tra il 1945 e il 1958, arbitrò quasi cento incontri di serie A e diventò arbitro. E' ...... il cittadino americano Christopher Charles Garner,per reati sessuali che venne ... originaria delle Isole Fiji e residente in Svizzera, colpita da un mandato di catturaemesso ...Erada oltre due anni per una sanguinosa rapina e questo pomeriggio un latitante, di origine albanese, è stato arrestato ad Airola dagli investigatori della Squadra Mobile e dell'...

Ricercato internazionale: arrestato a Pescara Abruzzo Cityrumors

Uno dei due uomini, un 33enne di origini nigeriane, trovato sprovvisto di documenti, è stato condotto in Questura per eseguire i rilievi del caso.Brillante operazione targata Polizia di Stato. Nel pomeriggio di ieri, infatti, gli investigatori della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Benevento hanno arrestato ad Airola ...