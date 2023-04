I due non si sono dati la mano eha urlato al collega: " Respect, respect ". Slot lo ha guardato male e non ha ...Hanno chiacchierato del più e del meno e si sono salutati con un abbraccio. Ma nessundi mercato. Joséha incontrato ieri Dejan Kulusevski , oggi in forza al Tottenham . L'incontro tra i due, del tutto fortuito, è avvenuto davanti all'ingresso di un hotel della ...Bryan Cristante non è, magari, il giocatore più mediatico della Roma , tantomeno il più social. Ma è uno di cui gli allenatori, da quando è alla Roma, non vogliono mai fare a meno. Joséper primo. Questa sua disponibilità lo ha portato, finora, a giocare 216 partite con la Roma, con una media di quasi 40 gare a stagione. Non dice mai di no, Cristante, arrivato nel 2018 dall'...

Retroscena Mourinho, rincorre Slot nel tunnel: ecco le sue parole furiose! Corriere dello Sport

Al fischio finale di Roma-Feyenoord, dopo aver esultato con i suoi giocatori e con tutti i 70mila dell'Olimpico, José Mourinho ha imboccato il tunnerl degli spogliatoi dove ha incontrato subito Slot, ...NAPOLI, LUNEDÌ DE LAURENTIIS È STATO A PRANZO CON L'AGENTE DI KVARATSKHELIA. INTANTO LA COMPAGNA DI OSIMHEN LO SPINGE VERSO IL BAYERN.