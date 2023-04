“Retorica anti-Lgbt” Perché la censura Ue sull’Italia è una follia

(Di venerdì 21 aprile 2023) “-diritti,-gender”. Si fonda su questa motivazione la nuova condanna che l’Italia, insieme a Polonia e Ungheria, ha riportato dal Parlamento Europeo. Strasburgo ha approvato un emendamento (282 voti a favore, 235 contrari e 10 astenuti), presentato dalla delegazione dei Verdi, concernente una relazione sulla depenalizzazione universale dell’omosessualità. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ovviamente, hanno dato via libera all’emendamento, affiancati da Sinistra Italiana. Nel documento, si legge la preoccupazione “per gli attuali movimenti retorici-diritti a livello globale, alimentati da alcuni leader politici e religiosi in tutto il mondo, anche nell’Ue”. Secondo la maggioranza dei membri del Parlamento Europeo, “tali movimenti ostacolano ...

...- gender e- Lgbtiq a livello globale, alimentati da alcuni leader politici e religiosi ... in quanto legittimano lasecondo cui le persone Lgbtiq sono un'ideologia anzich esseri ..."Preoccupazione per gli attuali movimenti retorici- diritti,- gender e- Lgbtiq a livello globale, alimentati da alcuni leader politici e religiosi in tutto il mondo, ...tale...Ma è solo un vago accenno alla "- Lgbt" che porta all'accostamento naif tra la premier italiana e Museweni, ex guerrigliero e presidente ugandese dal gennaio del 1986. L'eurodeputato di ...

Italia, Polonia e Ungheria “condannate” dal Parlamento europeo per la retorica… Il Fatto Quotidiano

A Strasburgo l'assemblea «condanna fermamente» Roma, quasi paragonata all'Uganda. L’emendamento, presentato da Verdi e Sinistra, è passato di misura, 282 sì, 235 no, 10 astenuti.A Strasburgo è passata una mozione che critica «la diffusione di retorica anti-diritti da parte di alcuni influenti leader politici». Con l'Italia condannate Polonia e Ungheria ...