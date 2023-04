(Di venerdì 21 aprile 2023) In Emilia - Romagna occorre ildei lavoratori stranieriper l'agricoltura e per il turismo rispetto a quelli assegnati dal decreto flussi dal Governo. E' la richiesta avanzata dal ...

In unadove il tasso di disoccupazione è al 5% potrebbe essere difficile trovare i lavoratori necessari con la stagione turistica e quella di raccolta ormai alle porte. Il Patto ha inviato ...... dal 4,50 per cento nei capoluoghi dilocalizzati nel nord Italia al 6 per cento stimato ...di posti letto da raggiungere è ambizioso ma ci sono le risorse per farlo quindi quello cheè un ...... intervenendo al Tg. Testo della canzone Don Salvatò di Enzo Avitabile Don Salvato', a nce ... puorce, sango crudo 'E mmane sporche, 'a famma e 'a sete Don Salvat' a che ceTutta chesta ...

Regione: 'In E-R serve il triplo degli stagionali' Euronews Italiano

In Emilia-Romagna occorre il triplo dei lavoratori stranieri stagionali per l'agricoltura e per il turismo rispetto a quelli assegnati dal decreto flussi dal Governo. (ANSA) ..."Nella provincia dell'Aquila i servizi per l'autismo interessano circa 400 minori con le rispettive famiglie, ma con i tetti di spesa definiti da Regione Abruzzo si riesce a coprire il fabbisogno di s ...