Reggina-Brescia | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di venerdì 21 aprile 2023) Continua la propria marcia il campionato diB KT 2022/2023 giunto alla trentaquattresima giornata di campionato che promette di essere molto emozionante in questo girone di ritorno. La sfida nello specifico, in programma questa sera alle ore 20:30, è: una gara che si appresta ad avere una duplice valenza per i rispettivi obiettivi delle due compagini. Ecco le ultime news riguardo al match con lee latv.: il momento delle due squadre (Photo credit:Calcio BSFC)Laoccupa attualmente l’ottava posizione a 49 punti: nelle ultime cinque gare giocate la squadra allenata da Filippo Inzaghi ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un ...

Mister Inzaghi ha diramato la lista dei 24 convocati per la gara. Di seguito l'elenco completo: Portieri: Aglietti, Colombi, Contini. Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Appena 12 punti fuori casa per il Brescia, solo il Cosenza ha fatto peggio. Due i successi lontano dal Rigamonti, l'ultimo risale al 10 settembre scorso, 1-3 in casa del Modena.La Reggina sosterrà nella giornata di venerdì la rifinitura, a porte chiuse, in vista della gara contro il Brescia fondamentale per restare in zona playoff anche a dispetto ...