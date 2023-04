Reggina-Brescia 1-2 | le dichiarazioni di Inzaghi

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il tecnico dellaFilippoè intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida persa in casa contro ilnel primo anticipo del 34° turno del campionato di Serie B, che mette in pericolo il cammino verso i play-off.: “La settimana ha inciso” Nel suo intervento in sala stampa al termine della gara con il, l’allenatore dellaFilippoha commentato con amarezza la sconfitta con i lombardi: “Dispiace per l’approccio, forse la settimana ha inciso, credevo di no. Forse meritavamo di pareggiare per le occasioni create, abbiamo preso due gol da calcio piazzato. Al di là di come andrà domani, possiamo lottare per i play-off. Ilè una squadra con ...

Centra un prezioso successo in funzione della salvezza Mister Gastaldello: in riva allo Stretto trafinisce 1 - 2. Il vantaggio firmato da Mangraviti all'11' è meritato: alla spaccata che concretizza un tiro dalla bandierina seguono alcune interessanti occasioni per i lombardi, che ...Pronti - via, punizione per il. Ma il gioco si interrompe dopo quaranta secondi per i fumogeni piovuti dalla curva calabrese: sul Granillo aleggia una nebbia da film di Pozzetto, stop per ...LE PARTITE Venerdì 21 aprile: FINALE 1 - 2 Marcatori: 11 p.t. Mangraviti (B), 27 s.t. Rodriguez (B), 31 s.t. Bouah (R). Al 45+8 Pierozzi (R) espulso, al 45+8 Ndoj (B) espulso Sabato ...

