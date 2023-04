Reddito di cittadinanza | Turco | “A chi non ha il pane il Governo dice di mangiare brioches”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ilha ridotto la durata massima deldie obbligato gli occupabili a sei mesi di formazione. Ma i corsi non partono e ildovrà continuare a erogare il sussidio. Mario, senatore e vicepresidente del M5S, che ne pensa? “Questo esecutivo conferma la propria inadeguatezza. Contro il RdC, la destra ha portato avanti una narrazione basata su fake news, malgrado i numerissero il contrario. Con l’ultima Manovra, illo ha di fatto cancellato, a partire dai cosiddetti ‘occupabili’, promettendo loro fantomatici corsi di formazione di cui non si è vista l’ombra. Ora cercano di correre ai ripari, ma questo obbrobrio creerà solo confusione e diseguaglianze. È semplicemente folle, in un momento critico come questo, abbassare la ...