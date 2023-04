Reddito di cittadinanza. Il flop delle destre sui corsi di formazione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 21 aprile 2023) La denuncia era arrivata qualche giorno fa dal leader del M5S, Giuseppe Conte: “Il ministro del Lavoro Calderone dovrebbe fare un esame di coscienza e prendere atto che hanno preso in giro gli italiani perché avevano detto che dal primo gennaio scorso avrebbero introdotto iper la qualificazione e ladegli occupabili. Non ne è stato avviato uno. Cosa stanno offrendo agli occupabili? Nulla. È una furia ideologica con cui hanno attaccato le categorie più fragili, ora per far cassa cercheranno di ridurre l’impatto di questa misura, cambieranno nome e otterranno cosa? È un problema sociale, di tutti, e noi li contrasteremo in ogni passaggio”. Il Governo non ha mai attivato iper la qualificazione e la. Così agli occupabili resta ildi ...