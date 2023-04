Recnica | Ma non si può dire che abbia meritato

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il Campione d'Italia Alessandro Renica alla trasmissione “Legends, ci vediamo a Napoli”: “L'uscita dalla Champions lascia l'amaro in bocca. Le responsabilità della squadra sono minime. Ho il dente un po' avvelenato con gli arbitri. La squadra ha dato tutto. Fosse stato un incontro di pugilato avrebbe vinto il Napoli. Ma non lo è. Poco da recriminare anche a Spalletti. Forse si è fatto qualche piccolo errore in difesa. Il Napoli ha giocato le partite, il Milan ha fatto catenaccio e ripartenze. Il passaggio del turno è dovuto alle parate del portiere e a degli arbitraggi scandalosi. Sia quello dell'Andata che quello del Ritorno. - Prosegue Alessandro Renica - Più quello dell'Andata. Che ha privato il Napoli di Anguissa e Kim. Ma anche al Ritorno c'era un rigore per il Napoli. Era penalty ed espulsione di Leao su Lozano. All'Andata, Anguissa su Theo Hernandez, non è neanche fallo. Ed ...