Recensione The Last Of Us 1 PC | un’occasione persa

(Di venerdì 21 aprile 2023) In questaanalizziamo il porting di TheOf Us 1 per PC che ci ha sicuramente lasciato un po’ di amaro in bocca Theof Us è un gioco d’azione e avventura sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Computer Entertainment nel 2013 per la console PlayStation 3. Il gioco è ambientato in un futuro post-apocalittico in cui gran parte dell’umanità è stata distrutta da un’epidemia fungina che trasforma gli esseri umani in creature mostruose. Theof Us è stato acclamato dalla critica per la sua trama coinvolgente, i personaggi ben sviluppati e l’atmosfera intensa e claustrofobica. Recentemente, il gioco è stato finalmente reso disponibile anche per PC, consentendo a un pubblico più ampio di sperimentare questo capolavoro videoludico. In questa, a completamento di ...

LEGGI -Good Mothers: ladei primi 2 episodi Potete vedere i video qui sopra e qui sotto! Basata su una storia vera,Good Mothers ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea ...I due si ritrovano anche dal meno fortunatoGray Man su Netflix. Tanto che la frase con avrebbe ... Conclusioni Che dire alla fine delladi Ghosted se non che, se pensavamo di vedere un ...... sia canzoni estratte dal più recente album " Caos" ( leggi qui la nostra) del 2022. ...(Cantieri Culturali Alla Zisa) 01 agosto - ACRI (CS) - ANFITEATRO 03 agosto - BARLETTA (BA) -...

[Recensione] The Mandalorian Capitolo 24: Il Ritorno Star Wars Italia

In questa recensione analizziamo il porting di The Last Of Us 1 per PC che ci ha sicuramente lasciato un po’ di amaro in bocca The Last of Us è un gioco d’azione e avventura sviluppato da Naughty Dog ...In occasione dell'evento The House of Experience, Why ed experiency hanno lanciato Tipsy. Si tratta di un assistente virtuale con sembianze umanoidi progettato per rendere l'assistenza clienti dei bra ...