Real Madrid | Ancelotti | «Sfida al City equilibrata | con Haaland…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Carlo, allenatore del, ha parlato della semifinale di Champions League contro il ManchesterCarlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Celta Vigo. PAROLE – «Sono un po’ cambiati, ma ancora sono molto forti ed hanno più individualità, con un attaccante che segna tanti gol. Non hanno cambiato completamente stile, hanno un attaccante così forte che il modo di attaccare cambia, ma possono giocare con il possesso o in transizione senza problemi. Dobbiamo cercare di essere migliori di loro. Siamo molto vicini alla finale, non so se loro sono i favoriti, tutto è molto equilibrato. Vediamo».