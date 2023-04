Rapporto Bes | i dati sul lavoro femminile in Italia sono drammatici

(Di venerdì 21 aprile 2023) IlBes sulle condizioni del nostro Paese indica una situazione davvero preoccupante, su 86 indicatori irispetto al pre-Covidmolto peggiorati in diversi settori. A uscirne veramente male - si legge sul Sole 24 -soprattutto le donne. L'analisi per genere indica un divario che le vede penalizzate rispetto agli uomini, solo 26 indicatori fanno registrare una parità di genere. Per il, il tasso di occupazioneno nel 2022 è di circa 10 punti percentuali più basso rispetto a quello medio europeo (74,7%), con una distanza particolarmente accentuata tra le donne (55% in, rispetto al 69,4% della media Ue). L’eccesso di mortalità connesso alla diffusione della pandemia da Covid-19 ha comportato nel 2020 una riduzione della speranza di ...

, su 86 indicatori solo 29 migliorano per gli italiani Ilsulle condizioni del nostro Paese indica una situazione davvero preoccupante , su 86 indicatori i dati rispetto al ...Ilsul Benessere Equo e Sostenibil e pubblicato dall'Istat fornisce un interessante approfondimento sull'andamento della speranza di vita in buona salute, indicatore particolarmente importante ...Nonostante i tanti segnali positivi, ilredatto dall' documenta come il Paese sia ancora in forte sofferenza per l'impatto degli ultimi tre, drammatici anni dominati dalla pandemia, dalla crisi energetica e dalla guerra in ...

Rapporto Bes-Istat 2022: aumentano le disuguaglianze. I giovani ... Servizio Informazione Religiosa

«Vi è l’assoluta necessità di dirigere il Paese verso un modello di sviluppo che consideri prioritario il contrasto a disuguaglianze e povertà, che sia sostenibile dal punto di vista economico e ambie ...di Chiara Fabrizi In Umbria un lavoratore su tre è sovraistruito. Ed è il dato più alto d’Italia. Emerge dal rapporto Benessere equo e sostenibile pubblicato il 20 aprile dall’Istat che, ormai come ac ...