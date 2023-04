Rapporto Bes | dati sul lavoro femminile drammatici Più di 10 punti percentuali sotto la media europea

(Di venerdì 21 aprile 2023) IlBes sulle condizioni del nostro Paese indica una situazione davvero preoccupante, su 86 indicatori irispetto al pre-Covid sono molto peggiorati in diversi settori. A uscirne veramente male - si legge sul Sole 24 - sono soprattutto le donne. L'analisi per genere indica un divario che le vede penalizzate rispetto agli uomini, solo 26 indicatori fanno registrare una parità di genere. Per il, il tasso di occupazione italiano nel 2022 è di circa 10più basso rispetto a quello medio europeo (74,7%), con una distanza particolarmente accentuata tra le donne (55% in Italia, rispetto al 69,4% dellaUe). L’eccesso di mortalità connesso alla diffusione della pandemia da Covid-19 ha comportato nel 2020 una riduzione della speranza di vita alla nascita ...

Presentazione del Rapporto Bes 2022 - Benessere Equo e Sostenibile Istat

