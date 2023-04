Rapporto ASvis | il Pnrr | i 17 obiettivi dell’agenda 2030 e la Legge di Bilancio 2023 Analisi e proposte

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 aprile 2023) Venerdì 21 aprile, alle 12, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile ha organizzato una conferenza stampa online dedicata alla presentazione del nuovo“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ladie lo sviluppo sostenibile“. Elaborato grazie al contributo delle esperte e degli esperti di oltre 300 organizzazioni aderenti all’Alleanza, con il coordinamento del direttore scientifico, Enrico Giovannini, ilmette in relazione, attraverso l’di dati statistici ufficiali, i 17delle Nazioni unite con ile ladi. Uno strumento per comprendere se e come questi ...