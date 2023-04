(Di venerdì 21 aprile 2023) A Foggia la rapina inè finita molto male per il malvivente . L'uomo hato di portare via l'della serata minacciando i presenti con una pistola. Tuttavia il titolare e il suo ...

Il presuntoera steso sul marciapiede, ammaccato e dolorante. È servito l'intervento di una ambulanza del 118 per medicarlo e trasferirlo in ospedale, dove è rimasto per qualche ora per ...Il, a quel punto, è rimasto disorientato e nella breve lotta che n'è seguita, ha perso anche la refurtiva. Ed è stato costretto a battere la ritirata. Sul posto, per le indagini, si sono ...Il presuntoè stato trovato riverso sull'asfalto, sanguinante e malconcio, da alcuni ...rapina in pizzeria ma viene aggredito: giovane ricoverato in ospedale Cronaca 20 Apr 2023 Motel ...

Rapinatore tenta di rubare l’incasso in una pizzeria, i dipendenti lo rincorrono e lo riempiono di botte Tiscali Notizie

A Foggia la rapina in pizzeria è finita molto male per il malvivente . L'uomo ha tentato di portare via l'incasso della serata minacciando i ...