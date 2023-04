Rapinarono Rolex | arrestati due napoletani a Riccione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’avevano pedinato per 4 ore, all’uscita di un ristorante di, con l’intento di rapinargli l’orologio, un, con la tecnica dello strappo. Ieri per quella rapina risalente all’ottobre scorso, i Carabinieri della sezione Operativa dihanno eseguito due misure cautelari nei confronti di due persone originarie del Napoletano. Come ricostruito meticolosamente dagli investigatori, l’imprenditore romagnolo, mentre era a spasso con la moglie era stato ‘adocchiato’ dai rapinatori seduti a tavola in un ristorante del lungomare. Dopo quasi 4 ore di pedinamento, mentre l’imprenditore era seduto in auto gli avevano strappato l’orologio attraverso il finestrino aperto. Con indagini mirate, e grazie al ritrovamento dello scooter utilizzato per la fuga dai rapinatori, i Carabinieri sono riusciti ad ...