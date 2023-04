Raimo al delirio | “Il curriculum di Lollobrigida è il fascismo” Bocchino lo travolge | “Qui il più fascista sei tu” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 aprile 2023) “25 minuti di linciaggio contro”. Il “plotone d’esecuzione” preparato da Corrado Formigli a Piazza Pulita non era neanche tanto un sorpresa. Bastava scorrere gli ospiti che, eccezion fatta per Italo, direttore editoriale del Secolo d’Italia, avrebbero “allietato” la serata di giovedì 20 aprile su La 7: da Cristiana Fatima Zahra El Maliani, da Stefano Cappellini di Repubblica a Mario Calabresi; da Aldo Cazzullo a Tito Boeri. Bastavano questi pochi nomi per prefigurare un “uno contro tutti”. Il casoe le accuse pretestuose sulla “sostituzione etnica” hanno praticamente fornito un assist al conduttore che non ha dovuto faticare molto per allestire la puntata. Attaccare il ministro e il governo con un incipit d’apertura e poi farlo attaccare dagli ospiti. Si ascolta ...