Rai spagna | Fuortes magna con Salvini e Gianni Letta e resta a cavallo come ad

(Di venerdì 21 aprile 2023) Rai. À la guerre! I francesi si sono presi la Gioconda, ma l’ad Rai, Carlo, per una notte intera, ha lottato, per strappargli il San Carlo (Real teatro di Napoli). Italiani, popolo occupato, vi scriviamo dal fronte di Viale Mazzini, dove ieri è stato approvato il bilancio Rai, all’unanimità. La nazione (e la Lega) si sono infatti stretti a sostegno dell’intrepido. Forse non lo sapete, ma più a sud, nella città che fu di Don Benedetto Croce, i francesi, la notte del 19 aprile, con una mossa repentina, sono avanzati. Il sovrintendente di quel Teatro, è Stephane Lissner, un francioso di un francioso, che ha una tigna che non vi diciamo. Ha 70 anni e non molla. Il ministro Sangiuliano/Armando Diaz, nostro altro generale, ...