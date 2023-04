Rai | la sede di Milano pronta a traslocare

"La situazione - conclude Leone - richiede un intervento urgente da parte dell'azionista, il Mef, che indi assemblea per l'approvazione del bilancio 2022 dovrà auspicabilmente prendere ...Milano e la Lombardia meritano unaall'altezza del territorio che rappresentano'. 'Un ringraziamento particolare - ha concluso il governatore - va ai vertici di Fondazione Fiera Milano che, ...... sarà in collegamento presso l'Area Forum del Villaggio per la Terra (Terrazza del Pincio) su... Fondata nel 1930, cona Laufen nei pressi di Basilea e filiali in Europa, Asia e Stati Uniti, ...

Rai, ok dal Cda all'accordo con Fiera: nascerà la nuova sede a Milano Affaritaliani.it

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Un grido di allarme per il blocco della produzione e dei palinsesti Rai e insieme la richiesta di un "intervento urgente" da parte dell'azionista ministero dell'Economia: è la ...Un grido di allarme per il blocco della produzione e dei palinsesti Rai, con la richiesta di un "intervento urgente" da parte dell'azionista ministero dell'Economia.