Rai | Alessandra De Stefano svela | Le mie dimissioni? Non ho reintegrato Enrico Varriale e l' ho pagata cara

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 21 aprile 2023)Deè uscita sbattendo la porta. La prima direttrice della Rai si è dimessa dopo solo 18 mesi dalla guida dello Sport nella tv pubblica e adesso è diventata la corrispondente da Parigi. "Credo - si sfoga Dea Repubblica - di essere la prima. Un motivo su tutti: la difficoltà ad accettare che qualcosa non si possa cambiare. In Rai se provi a fare una scelta diversa diventi subito un nemico. A me tentare piace, credo che ogni tanto non sia male percorrere un’altra strada. Può essere sbagliato o giusta, ma è un tentativo. Il problema è che ci sono colleghi che ancora ti dicono: ho fatto uno share. No, non l’hai fatto tu l’ascolto, ma l’evento a cui hai partecipato. E se provi a cambiare un volto c’è chi si sente esiliato, tutti si avvertono fondamentali, la parola ricambio non esiste e stavo per finire in un ...